Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,20
Економія при броні: -40,10 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,31
Економія при броні: -20,73 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
626,37
Економія при броні: -66,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,01
Економія при броні: -69,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -72,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
590,46
Економія при броні: -30,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
628,54
Економія при броні: -52,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
634,76
Економія при броні: -33,88 грн