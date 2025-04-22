Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -62,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,91
Економія при броні: -18,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,70
Економія при броні: -62,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,70
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
643,15
Економія при броні: -45,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,09
Економія при броні: -54,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,79
Економія при броні: -20,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
621,38
Економія при броні: -24,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн