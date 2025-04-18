Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 812 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Економія при броні: -48,50 грн
Фармація
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Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,16
Економія при броні: -73,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
623,76
Економія при броні: -72,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
628,30
Економія при броні: -62,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,16
Економія при броні: -73,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
623,43
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,80
Економія при броні: -48,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
618,16
Економія при броні: -67,66 грн