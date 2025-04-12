препарат застосовують ректально.

У лікуванні при захворюваннях, що мають тривалий перебіг, курс лікування препаратом Альфарекін встановлюється індивідуально з урахуванням клінічної картини та динаміки захворювання.

У комплексній терапії при інфекційно-запальних захворюваннях (ГРВІ, грип, пневмонія, сепсис, менінгіт тощо) дітям віком від 3 міс до 1 року застосовують Альфарекін по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів. За необхідності курси лікування можна повторювати з інтервалом 5 днів.

У комплексній терапії вірусно-бактеріальних інфекцій дітям віком 1–7 років застосовують препарат Альфарекін по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 10 днів, дітям віком від 7 років і дорослим — по 500 тис. МО 2 рази на добу протягом 10 днів. У подальшому можна призначити підтримувальне лікування препаратом інтерферону протягом 1–12 міс за індивідуальною схемою.

Терапію грипу й ГРВІ у дітей віком 1–7 років проводять препаратом Альфарекін у дозі 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів, у дітей віком від 7 років — по 500 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів. При тяжкому перебігу ГРВІ й грипу разову дозу подвоюють.

Для лікування у разі епідемічного паротиту, кору, краснухи, вітряної віспи дітям віком 1–7 років Альфарекін призначають по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів. Дітям віком старше 7 років препарат призначають по 500 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів.

Для лікування у разі ротавірусної інфекції препарат Альфарекін призначають дітям віком від 3 міс до 1 року у дозі 250 тис. МО 1 раз на добу, дітям віком від 1 до 3 років — по 500 тис. МО 1 раз на добу, від 3 до 7 років — по 500 тис. МО 2 рази на добу. Тривалість лікування становить 5 днів. У комплексному лікуванні хронічних інфекційно-запальних захворювань урогенітального тракту дорослим застосовують Альфарекін по 1 млн МО 1 раз на добу протягом 10 днів. Лікування проводять обом статевим партнерам.

У комплексному лікуванні при дисплазії шийки матки застосовують Альфарекін по 3 млн МО щодня протягом 10 днів. Комбінація антибактеріального (за виявленими збудниками) та противірусного лікування препаратом Альфарекін повинна передувати інструментальній руйнації ушкодженого диспластичного епітелію. У разі необхідності проведення діатермо- або кріодеструкції шийки матки лікування препаратом Альфарекін проводять також протягом реабілітаційного періоду в тій самій дозі.

Реабілітаційну терапію дітям віком 1–7 років, які часто хворіють на рецидивуючі вірусно-бактеріальні інфекції респіраторного тракту, ЛОР-органів, рецидивуючий герпес 1-го типу, проводять супозиторіями Альфарекін за такою схемою:

по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 10 днів;

далі по 250 тис. МО 2 рази на добу 3 рази на тиждень протягом 2 тиж;

далі по 250 тис. МО 2 рази на добу 2 рази на тиждень протягом 2 тиж;

далі по 250 тис. МО 1 раз на ніч 2 рази на тиждень протягом 2 тиж;

далі по 250 тис. МО 1 раз на ніч 1 раз на тиждень протягом 2 тиж.

Дітям віком 7–14 років терапію проводять за тією самою схемою, використовуючи лікувальну дозу 500 тис. МО.

Загальна тривалість курсу становить 2 міс.