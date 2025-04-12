Альфарекін® супозиторії (Alfarecin suppositories)
Альфарекін супозиторії інструкція із застосування
Склад
Інтерферон альфа-2b - 3000000 МО
Фармакологічні властивості
імунологічні властивості. Альфарекін — лікарська форма інтерферону альфа-2b рекомбінантного людини, синтезованого клітинами кишкової палички на основі гена, що кодує продукт, ідентичний альфа-2b інтерферону людини, з використанням фагозалежної генно-інженерної біотехнології. Альфарекін, як і природний лейкоцитарний інтерферон, має широкий спектр біологічної активності.
Фармакодинаміка. Першорядне значення має виражена противірусна та імуностимулювальна дія, а також активація протипухлинного захисту. Інтерферони регулюють взаємозв’язки між ланками клітинного й гуморального імунітету. Під впливом інтерферонів підвищується диференціювання та активність клітин природних кілерів і Т-лімфоцитів, що визначає активний перебіг реакцій клітинного імунітету. Інтерферони регулюють продукцію медіаторів запалення, впливають на міграцію клітин запалення в патологічне вогнище, стимулюють фагоцитоз та інші реакції бактерицидності, нормалізуючи динаміку запального процесу. Впливом інтерферонів на експресію молекул головного комплексу гістосумісності та цитокіновий спектр визначається антиалергічний ефект.
Інтерферони прямо впливають на основні етапи реплікації внутрішньоклітинних збудників, припиняють їх розмноження, забезпечують ефективний лізис інфекційних агентів. Інтерферони характеризуються високою противірусною та антихламідійною активністю.
Застосування препарату Альфарекін у складі комплексного лікування при хронічних інфекційно-запальних захворюваннях дає змогу підвищити ефективність антибактеріальних та інших препаратів, які застосовуються для лікування, а також зменшити їх системну токсичну дію, скоротити тривалість лікування.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Альфарекін супозиторії
Альфарекін у супозиторіях застосовують у дітей і дорослих у монотерапії та у складі комплексного лікування при різних вірусних і вірусно-бактеріальних інфекціях. Препарат показаний для застосування при інфекційно-запальних захворюваннях респіраторного та урогенітального трактів, дисплазії шийки матки, менінгіті, сепсисі, дитячих вірусних інфекційних хворобах (кір, краснуха, вітряна віспа, епідемічний паротит), з метою реабілітації дітей, що часто хворіють на респіраторні інфекції.
Застосування Альфарекін супозиторії
препарат застосовують ректально.
У лікуванні при захворюваннях, що мають тривалий перебіг, курс лікування препаратом Альфарекін встановлюється індивідуально з урахуванням клінічної картини та динаміки захворювання.
У комплексній терапії при інфекційно-запальних захворюваннях (ГРВІ, грип, пневмонія, сепсис, менінгіт тощо) дітям віком від 3 міс до 1 року застосовують Альфарекін по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів. За необхідності курси лікування можна повторювати з інтервалом 5 днів.
У комплексній терапії вірусно-бактеріальних інфекцій дітям віком 1–7 років застосовують препарат Альфарекін по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 10 днів, дітям віком від 7 років і дорослим — по 500 тис. МО 2 рази на добу протягом 10 днів. У подальшому можна призначити підтримувальне лікування препаратом інтерферону протягом 1–12 міс за індивідуальною схемою.
Терапію грипу й ГРВІ у дітей віком 1–7 років проводять препаратом Альфарекін у дозі 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів, у дітей віком від 7 років — по 500 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів. При тяжкому перебігу ГРВІ й грипу разову дозу подвоюють.
Для лікування у разі епідемічного паротиту, кору, краснухи, вітряної віспи дітям віком 1–7 років Альфарекін призначають по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів. Дітям віком старше 7 років препарат призначають по 500 тис. МО 2 рази на добу протягом 5 днів.
Для лікування у разі ротавірусної інфекції препарат Альфарекін призначають дітям віком від 3 міс до 1 року у дозі 250 тис. МО 1 раз на добу, дітям віком від 1 до 3 років — по 500 тис. МО 1 раз на добу, від 3 до 7 років — по 500 тис. МО 2 рази на добу. Тривалість лікування становить 5 днів. У комплексному лікуванні хронічних інфекційно-запальних захворювань урогенітального тракту дорослим застосовують Альфарекін по 1 млн МО 1 раз на добу протягом 10 днів. Лікування проводять обом статевим партнерам.
У комплексному лікуванні при дисплазії шийки матки застосовують Альфарекін по 3 млн МО щодня протягом 10 днів. Комбінація антибактеріального (за виявленими збудниками) та противірусного лікування препаратом Альфарекін повинна передувати інструментальній руйнації ушкодженого диспластичного епітелію. У разі необхідності проведення діатермо- або кріодеструкції шийки матки лікування препаратом Альфарекін проводять також протягом реабілітаційного періоду в тій самій дозі.
Реабілітаційну терапію дітям віком 1–7 років, які часто хворіють на рецидивуючі вірусно-бактеріальні інфекції респіраторного тракту, ЛОР-органів, рецидивуючий герпес 1-го типу, проводять супозиторіями Альфарекін за такою схемою:
по 250 тис. МО 2 рази на добу протягом 10 днів;
далі по 250 тис. МО 2 рази на добу 3 рази на тиждень протягом 2 тиж;
далі по 250 тис. МО 2 рази на добу 2 рази на тиждень протягом 2 тиж;
далі по 250 тис. МО 1 раз на ніч 2 рази на тиждень протягом 2 тиж;
далі по 250 тис. МО 1 раз на ніч 1 раз на тиждень протягом 2 тиж.
Дітям віком 7–14 років терапію проводять за тією самою схемою, використовуючи лікувальну дозу 500 тис. МО.
Загальна тривалість курсу становить 2 міс.
Протипоказання
підвищена чутливість до інтерферону альфа-2b або до інших компонентів препарату.
Побічна дія
при базових курсах лікування супозиторіями Альфарекін у рекомендованих дозах побічні ефекти не спостерігаються.
Ректальний спосіб введення препарату не супроводжується вираженими побічними проявами, які зазвичай спостерігаються при парентеральному введенні препаратів інтерферону. В окремих випадках в перші дні лікування можуть виникати грипоподібні симптоми, вираженість яких в подальшому зменшується, і вони зникають. Для запобігання їх виникненню можна застосовувати препарати парацетамолу у дозах, відповідно до віку пацієнта.
Тривале застосування інтерферону у високих дозах може викликати зміни складу крові (лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія), підвищення рівнів АлАТ, АсАТ, ЛФ, порушення сну, коливання АТ. Ці ефекти є дозозалежними та усуваються шляхом зниження дози.
Особливості застосування
Альфарекін слід застосовувати під наглядом лікаря. Пацієнтів необхідно проінформувати про переваги цієї терапії та можливі побічні реакції.
Якщо побічна дія не слабшає або посилюється, дозу препарату знижують до 50% або лікування припиняють.
При лікуванні препаратом вживання алкоголю необхідно виключити.
Обережно слід призначати препарат за наявності в анамнезі таких захворювань, як цукровий діабет з епізодами кетоацидозу та ХОЗЛ, при порушеннях згортання крові, при вираженій мієлосупресії.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Дані щодо застосування препарату в період вагітності та годування грудьми відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Іноді, залежно від дози, схеми та індивідуальної чутливості до інтерферону альфа, лікування може супроводжуватися сонливістю, слабкістю, втомлюваністю та призводити до зниження швидкості психомоторних реакцій. У таких випадках слід утриматися від керування транспортними засобами та роботи з іншими механізмами.
Діти. Альфарекін у супозиторіях застосовується в педіатричній практиці (див. ЗАСТОСУВАННЯ).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Альфарекін сумісний з антибіотиками, гормонами, які застосовують при вірусних, вірусно-бактеріальних, аутоімунних захворюваннях.
Оскільки інтерферон альфа змінює клітинний метаболізм, існує потенційна можливість модифікації дії інших лікарських засобів. Інтерферон альфа може змінювати окисні метаболічні процеси, що потрібно враховувати при одночасному застосуванні лікарських засобів, які метаболізуються цим шляхом (циметидин, фенітоїн, варфарин, теофілін, амінофілін, діазепам, пропранолол).
Обережно необхідно застосувати препарат одночасно з опіоїдними лікарськими засобами, анальгетиками, снодійними та седативними препаратами (потенційно спричиняють мієлосупресивний ефект).
Передозування
випадків гострого передозування препарату не відзначалося.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 2–8 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.