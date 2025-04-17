Альфарекін® супозиторії (Alfarecin suppositories)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 440 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1037,60
Економія при броні: -66,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
628,90
Економія при броні: -29,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
674,20
Економія при броні: -37,98 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1037,49
Економія при броні: -58,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
324,92
Економія при броні: -35,48 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1003,13
Економія при броні: -79,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
514,35
Економія при броні: -29,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
613,05
Економія при броні: -26,71 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1010,35
Економія при броні: -41,28 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
639,76
Економія при броні: -19,19 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
981,38
Економія при броні: -29,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
938,72
Економія при броні: -38,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1091,40
Економія при броні: -120,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1007,04
Економія при броні: -32,74 грн