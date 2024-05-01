вводити препарат п/ш; при хр. ВГВ звичайно призначають по 2,5-5 млн МО/м2 3 р/тиждень протягом 4-6 місяців; корекцію дози проводять залежно від переносимості препарату; якщо через 3-4 місяці покращення не спостерігається, варто розглянути питання про переривання терапії; безпечна доза для дітей становить 10 млн МО/м2 площі поверхні тіла, однак ефективність терапії не була продемонстрована; хр. ВГС: комбінована терапія з рибавірином: пацієнти з рецидивом: у комбінації з рибавірином показаний пацієнтам з ХГС, які відповіли на попередню монотерапію інтерфероном α з наступним розвитком рецидиву після припинення терапії: 4,5 млн МО 3 р/тиждень протягом 6 місяців; доза рибавірину: 1000-1200 мг/добу у 2 прийоми (вранці під час сніданку і ввечері під час вечері); раніше неліковані хворі: ефективність інтерферону α-2а в лікуванні гепатиту С підвищується при комбінованому застосуванні з рибавірином; монотерапія має проводитися при непереносимості або наявності протипоказань до застосування рибавірину: 3-4,5 млн МО 3 р/тиждень протягом не менше 6 місяців; у пацієнтів, інфікованих 1 генотипом вірусу і з високим вірусним навантаженням до лікування, у яких через 6 місяців не визначається ВГС РНК, лікування слід продовжувати ще 6 місяців; при вирішенні питання про продовження терапії до 12 місяців слід приймати до уваги інші негативні прогностичні фактори (вік >40 років, чоловіча стать, мостовидний фіброз); у пацієнтів, у яких не досягнута вірусологічна відповідь через 6 місяців лікування (ВГС РНК нижче нижньої границі визначення), загалом не досягається стійка вірусологічна відповідь (ВГС РНК нижче нижньої границі визначення через 6 місяців після припинення лікування); монотерапія інтерфероном α-2а: слід призначати при непереносимості або наявності протипоказань до застосування рибавірину: початкова доза: 3-6 млн МО 3 р/тиждень протягом 6 місяців в якості індукційної терапії, при переносимості пацієнтом; при відсутності відповіді на терапію через 3-4 місяці лікування слід розглянути питання про відміну; підтримуюча доза: пацієнтам, у яких нормалізувався рівень АЛТ у сироватці крові і/чи РНК ВГС не визначається, потрібно проведення підтримуючої терапії у дозі 3 млн МО 3 р/тиждень протягом додаткових 6 місяців або довше з метою закріплення повної відповіді; оптимальна тривалість лікування ще не встановлена, однак рекомендується лікування протягом щонайменше 12 місяців; у більшості пацієнтів, у яких відбувся рецидив після адекватної монотерапії, цей рецидив спостерігався протягом 4 місяців після завершення лікування.