Альфарекін® супозиторії (Alfarecin suppositories)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1078,15
Економія при броні: -50,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1045,49
Економія при броні: -64,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
607,81
Економія при броні: -56,54 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
992,47
Економія при броні: -44,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1028,70
Економія при броні: -75,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
628,04
Економія при броні: -41,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1050,47
Економія при броні: -139,05 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
650,10
Економія при броні: -70,30 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1018,05
Економія при броні: -73,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
628,90
Економія при броні: -51,20 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1028,70
Економія при броні: -75,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
617,28
Економія при броні: -31,20 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1001,51
Економія при броні: -73,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,29
Економія при броні: -29,79 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
986,96
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1023,46
Економія при броні: -78,61 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1037,60
Економія при броні: -84,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
652,53
Економія при броні: -38,73 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
986,94
Економія при броні: -58,58 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
582,25
Економія при броні: -34,89 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
992,26
Економія при броні: -64,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
611,28
Економія при броні: -25,20 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
964,57
Економія при броні: -36,74 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1024,32
Економія при броні: -127,99 грн