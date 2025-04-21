Альфарекін® супозиторії (Alfarecin suppositories)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
685,07
Економія при броні: -34,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1091,40
Економія при броні: -138,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
636,78
Економія при броні: -30,44 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1001,89
Економія при броні: -101,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1037,60
Економія при броні: -84,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
677,11
Економія при броні: -26,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
612,11
Економія при броні: -20,64 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
993,50
Економія при броні: -68,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1037,10
Економія при броні: -84,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
999,98
Економія при броні: -55,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
994,83
Економія при броні: -50,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1090,40
Економія при броні: -137,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
974,37
Економія при броні: -41,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
655,88
Економія при броні: -38,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1037,10
Економія при броні: -84,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
628,30
Економія при броні: -47,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1090,40
Економія при броні: -137,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
658,80
Економія при броні: -41,37 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1041,39
Економія при броні: -108,25 грн