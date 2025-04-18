Альфарекін® супозиторії (Alfarecin suppositories)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
628,44
Економія при броні: -39,19 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
925,71
Економія при броні: -59,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
593,31
Економія при броні: -51,68 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
957,75
Економія при броні: -31,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1028,70
Економія при броні: -80,50 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
988,40
Економія при броні: -65,84 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
611,64
Економія при броні: -20,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
597,21
Економія при броні: -26,28 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1009,14
Економія при броні: -39,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
628,90
Економія при броні: -50,20 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1097,00
Економія при броні: -148,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
508,22
Економія при броні: -23,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
632,76
Економія при броні: -33,77 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1025,87
Економія при броні: -54,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
616,88
Економія при броні: -32,06 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1004,28
Економія при броні: -93,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1008,80
Економія при броні: -39,04 грн