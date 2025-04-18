Альфарекін® супозиторії (Alfarecin suppositories)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
621,75
Економія при броні: -25,86 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1028,69
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
582,44
Економія при броні: -23,22 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
991,26
Економія при броні: -61,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1028,70
Економія при броні: -54,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
314,45
Економія при броні: -15,05 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1037,60
Економія при броні: -63,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1090,40
Економія при броні: -116,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
609,83
Економія при броні: -54,24 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1001,87
Економія при броні: -35,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1049,38
Економія при броні: -93,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
672,30
Економія при броні: -73,50 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1091,40
Економія при броні: -117,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА