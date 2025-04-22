Альфарекін® супозиторії (Alfarecin suppositories)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1028,70
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
643,47
Економія при броні: -37,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1024,70
Економія при броні: -95,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
625,33
Економія при броні: -19,92 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
985,39
Економія при броні: -40,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
634,71
Економія при броні: -29,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
641,09
Економія при броні: -35,72 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
929,59
Економія при броні: -53,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
610,58
Економія при броні: -50,88 грн
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1036,32
Економія при броні: -109,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип №10
ВАЛАРТІН ФАРМА