Гексігін-М® (Hexigin-M)
Гексігін-М ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: хлоргексидину глюконат;
1 песарій містить хлоргексидину глюконату (20%) 85,2 мг, у перерахуванні на 100% хлоргексидин 16 мг;
допоміжні речовини: макрогол 1500, макрогол 400.
Лікарська форма
Песарії.
Основні фізико-хімічні властивості: песарії білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, допускається мармуровість поверхні. На зрізі допускається наявність повітряного стержня або лійкоподібної заглибини.
Фармакотерапевтична група
Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології. Код АТХ G01A X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Хлоргексидину глюконат чинить швидку та виражену дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. До препарату слабко чутливі деякі штами Pseudomonas spp., Proteus spp. Не чутливі до препарату кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси.
Фармакокінетика.
При інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.
Показання
Для профілактики венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз) та інфекційно-запальних ускладнень у акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами та абортом, до та після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до та після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньо-матковими дослідженнями).
Для лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозії шийки матки.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Хлоргексидин не можна застосовувати разом з детергентами, які містять аніонну групу (сапоніни, натрію лаурилсульфат, натрію карбоксиметилцелюлоза), а також з милом. Присутність мила може інактивувати хлоргексидин, тому перед застосуванням препарату залишки мила необхідно ретельно змити. Туалет зовнішніх статевих органів не впливає на ефективність та переносимість супозиторіїв, адже препарат застосовується інтравагінально. Не рекомендується одночасне застосування з йодом.
Особливості застосування
Потрапляння гіпохлоритних відбілювальних речовин на тканини, що раніше знаходились у контакті із препаратом, який містить хлоргексидин, може сприяти появі коричневих плям на тканині.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб застосовують інтравагінально. Перед застосуванням песарій звільняють від контурної упаковки.
Лікування: застосовують по 1 песарію 1–2 рази на добу протягом 7–10 днів залежно від характеру захворювання. За необхідності можливе продовження курсу лікування до 20 днів.
Профілактика венеричних захворювань: застосовують одноразово по 1 песарію не пізніше ніж через 2 години після статевого акту.
Вагітність. Зважаючи на ступінь вираженості інфекційного процесу, дані бактеріологічних досліджень, явища загрози переривання вагітності, препарат застосовують по 1 песарію 1 або 2 рази на день як монотерапію або у складі комплексної терапії. Тривалість застосування — від 5 до 10 днів.
При годуванні груддю препарат застосовують у звичайних рекомендованих дозах.
Діти
Препарат не застосовують дітям.
Передозування
Передозування та токсичні ефекти при застосуванні препарату не виявлені.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, свербіж у місці введення песарія.
Можливі печіння та подразнення у місці введення песарія.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 песаріїв у стрипі з плівки полівінілхлоридної. 2 стрипи у пачці із картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Монфарм».