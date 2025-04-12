Фармакодинаміка.

Хлоргексидину глюконат чинить швидку та виражену дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. До препарату слабко чутливі деякі штами Pseudomonas spp., Proteus spp. Не чутливі до препарату кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси.

Фармакокінетика.

При інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.