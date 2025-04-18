Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
443,99
Економія при броні: -27,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
430,51
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
368,70
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
343,74
Економія при броні: -38,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
450,51
Економія при броні: -27,46 грн