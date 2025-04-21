Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
370,41
Економія при броні: -21,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
371,77
Економія при броні: -21,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
170,66
Економія при броні: -14,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
386,80
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
371,73
Економія при броні: -17,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
367,07
Економія при броні: -54,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
184,93
Економія при броні: -7,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
377,90
Економія при броні: -23,73 грн