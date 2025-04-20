Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
376,58
Економія при броні: -32,14 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
370,41
Економія при броні: -19,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
342,73
Економія при броні: -57,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
362,56
Економія при броні: -57,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
366,89
Економія при броні: -61,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
375,76
Економія при броні: -71,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
363,71
Економія при броні: -59,01 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
451,58
Економія при броні: -28,59 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн