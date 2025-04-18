Харків (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
361,33
Економія при броні: -22,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
365,51
Економія при броні: -30,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
367,91
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
378,70
Економія при броні: -31,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
373,92
Економія при броні: -38,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
184,63
Економія при броні: -17,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм