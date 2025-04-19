Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
381,20
Економія при броні: -47,17 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
207,10
Економія при броні: -34,75 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
413,80
Економія при броні: -69,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
395,51
Економія при броні: -58,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
184,15
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
370,90
Економія при броні: -37,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
184,35
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
387,10
Економія при броні: -42,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
372,18
Економія при броні: -43,12 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
377,15
Економія при броні: -14,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
414,20
Економія при броні: -69,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
1.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
364,60
Економія при броні: -21,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм