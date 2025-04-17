Київ (адресу не вказано)
Доступно в 430 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
347,58
Економія при броні: -48,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
376,44
Економія при броні: -36,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
368,60
Економія при броні: -17,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
382,02
Економія при броні: -52,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
441,51
Економія при броні: -18,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
384,63
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
433,05
Економія при броні: -16,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн