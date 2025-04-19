Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
368,12
Економія при броні: -25,98 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
375,88
Економія при броні: -16,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
352,82
Економія при броні: -24,49 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
413,80
Економія при броні: -70,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
368,19
Економія при броні: -46,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
373,39
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
386,80
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
348,20
Економія при броні: -26,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
373,97
Економія при броні: -52,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
396,45
Економія при броні: -22,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
367,45
Економія при броні: -62,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
370,37
Економія при броні: -22,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
369,13
Економія при броні: -12,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм
438,71
Економія при броні: -15,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Гексігін-М® песарії 16 мг стрип №10
Монфарм