Евкабал® (Eucabal®)
Евкабал інструкція із застосування
Склад
Ксилометазоліну гідрохлорид - 1 мг/мл
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Ксилометазолін є симпатоміметичним агентом, що діє на α-адренергічні рецептори.
Дія препарату розпочинається через кілька хвилин після застосування та зберігається до 12 год. Препарат спричиняє звуження назальних кровоносних судин, зменшуючи набряк слизової оболонки носа, його придаткових пазух, поліпшуючи тим самим носове дихання при закладеності носа та придаткових пазух.
Фармакокінетика. При місцевому застосуванні препарат майже не абсорбується, концентрація ксилометазоліну у плазмі крові настільки низька, що її неможливо визначити сучасними аналітичними методами.
Показання Евкабал
симптоматичне лікування закладеності носа при застуді, сінній лихоманці, інших алергічних ринітах, синуситах.
Для полегшення відтоку секрету при захворюваннях придаткових пазух носа.
Як допоміжна терапія при середньому отиті (для усунення набряку слизової оболонки).
Для полегшення проведення риноскопії.
Застосування Евкабал
Евкабал спрей, Евкабал краплі. Перед введенням препарату слід ретельно прочистити носову порожнину.
Дорослим та дітям віком від 12 років Евкабал спрей — по одному впорскуванню, Евкабал краплі — по 2–4 краплі у кожний носовий хід до 3 разів на добу.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і не повинна перевищувати 10 днів поспіль.
Евкабал краплі для дітей. Застосовувати у дітей віком 2–5 років (під наглядом дорослих) по 1–2 краплі у кожен носовий хід 1–2 рази на добу (через 8–10 год), але не більше 3 разів у кожен носовий хід на добу; віком 6–11 років (під наглядом дорослих) — по 2–4 краплі у кожен носовий хід 2–3 рази на добу. Застосовувати не більше 3 разів у кожен носовий хід на добу.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і не повинна перевищувати 7 днів поспіль. 1 крапля препарату містить 0,0125 мг ксилометазоліну гідрохлориду.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату; сухе запалення слизової оболонки носа (сухий риніт), гострі коронарні захворювання, гіпертиреоз, закритокутова глаукома, трансфеноїдальна гіпофізектомія та хірургічні втручання з оголюванням мозкової оболонки в анамнезі. Одночасне лікування інгібіторами МАО та протягом 2 тиж після припинення їх застосування.
Побічна дія
з боку імунної системи: реакції підвищеної чутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, висип, свербіж.
З боку нервової системи: головний біль.
З боку органа зору: транзиторне погіршення зору.
З боку серця: нерегулярне або прискорене серцебиття.
З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння: сухість або дискомфорт з боку слизової оболонки носа, відчуття печіння.
З боку травної системи: нудота.
Загальні розлади та реакції в місці введення препарату: печіння в місці нанесення.
У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Особливості застосування
Евкабал спрей, Евкабал краплі не застосовують у дітей віком до 12 років.
Евкабал краплі для дітей не застосовувати у дітей віком до 2 років. Застосування у дітей віком 2–11 років рекомендується лише під наглядом дорослих.
Евкабал спрей, Евкабал краплі не слід застосовувати довше 10 днів поспіль, Евкабал краплі для дітей не слід застосовувати довше 7 днів поспіль. Надто тривале або надмірне застосування може призвести до поновлення закладеності носа та/або атрофії слизової оболонки носа.
Препарат слід з обережністю призначати пацієнтам, у яких при застосуванні адренергічних препаратів відмічають сильні реакції, що виявляються у вигляді безсоння, запаморочення, тремтіння, серцевої аритмії, підвищення АТ.
Не слід перевищувати рекомендовану дозу препарату, особливо при лікуванні дітей та осіб літнього віку.
Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, АГ, цукровим діабетом, захворюваннями щитовидної залози, феохромоцитомою, гіпертрофією передміхурової залози, а також не застосовувати у пацієнтів, які отримували одночасно інгібітори МАО та протягом 2 тиж після припинення їх застосування.
Один флакон крапель повинна використовувати тільки одна людина, щоб уникнути інфікування.
Препарат містить бензалконію хлорид, що може спричиняти подразнення слизової оболонки носа.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат не можна застосовувати у період вагітності через потенційний судинозвужувальний вплив.
Докази будь-якого небажаного впливу на немовля відсутні. Невідомо, чи екскретується ксилометазолін у грудне молоко, тому необхідна обережність, а препарат у період годування грудьми слід застосовувати тільки за призначенням лікаря.
Фертильність. Належні дані щодо впливу препарату на фертильність відсутні. Оскільки системна експозиція ксилометазоліну гідрохлориду дуже низька, імовірність впливу на фертильність дуже низька.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Зазвичай препарат не чинить впливу або чинить мінімальний вплив на здатність керувати транспортними засобами чи працювати з механізмами.
Діти. Евкабал спрей, Евкабал краплі, не слід застосовувати для лікування дітей віком до 12 років.
Евкабал краплі для дітей, не застосовувати у дітей віком до 2 років. Застосування у дітей віком 2–11 років рекомендується лише під наглядом дорослих.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
інгібітори МАО: ксилометазолін може потенціювати дію інгібіторів МАО та індукувати гіпертензивний криз. Не застосовувати ксилометазолін у пацієнтів, які приймають або приймали інгібітори МАО протягом останніх 2 тиж.
Три- та тетрациклічні антидепресанти: при одночасному застосуванні три- або тетрациклічних антидепресантів та симпатоміметичних препаратів можливе посилення симпатоміметичного ефекту ксилометазоліну, тому одночасне застосування таких засобів не рекомендується.
При застосуванні разом із блокаторами β-адренорецепторів препарат може спричиняти бронхіальний спазм або зниження АТ.
Передозування
надмірне місцеве застосування ксилометазоліну гідрохлориду або його випадкове потрапляння внутрішньо може призвести до виникнення вираженого запаморочення, підвищення потовиділення, значного зниження температури тіла, головного болю, брадикардії, АГ, пригнічення дихання, коми та судом. Підвищений АТ може змінитися на знижений. Діти молодшого віку більш чутливі до токсичності, ніж дорослі.
Усім пацієнтам із підозрою на передозування слід призначити відповідні підтримувальні заходи, а також, у разі необхідності, невідкладне симптоматичне лікування під медичним наглядом. Медична допомога повинна включати спостереження за станом пацієнта протягом кількох годин. У разі тяжкого передозування, що супроводжується зупинкою серця, реанімаційні заходи повинні тривати не менше 1 год.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.