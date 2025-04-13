Евкабал спрей, Евкабал краплі не застосовують у дітей віком до 12 років.

Евкабал краплі для дітей не застосовувати у дітей віком до 2 років. Застосування у дітей віком 2–11 років рекомендується лише під наглядом дорослих.

Евкабал спрей, Евкабал краплі не слід застосовувати довше 10 днів поспіль, Евкабал краплі для дітей не слід застосовувати довше 7 днів поспіль. Надто тривале або надмірне застосування може призвести до поновлення закладеності носа та/або атрофії слизової оболонки носа.

Препарат слід з обережністю призначати пацієнтам, у яких при застосуванні адренергічних препаратів відмічають сильні реакції, що виявляються у вигляді безсоння, запаморочення, тремтіння, серцевої аритмії, підвищення АТ.

Не слід перевищувати рекомендовану дозу препарату, особливо при лікуванні дітей та осіб літнього віку.

Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, АГ, цукровим діабетом, захворюваннями щитовидної залози, феохромоцитомою, гіпертрофією передміхурової залози, а також не застосовувати у пацієнтів, які отримували одночасно інгібітори МАО та протягом 2 тиж після припинення їх застосування.

Один флакон крапель повинна використовувати тільки одна людина, щоб уникнути інфікування.

Препарат містить бензалконію хлорид, що може спричиняти подразнення слизової оболонки носа.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат не можна застосовувати у період вагітності через потенційний судинозвужувальний вплив.

Докази будь-якого небажаного впливу на немовля відсутні. Невідомо, чи екскретується ксилометазолін у грудне молоко, тому необхідна обережність, а препарат у період годування грудьми слід застосовувати тільки за призначенням лікаря.

Фертильність. Належні дані щодо впливу препарату на фертильність відсутні. Оскільки системна експозиція ксилометазоліну гідрохлориду дуже низька, імовірність впливу на фертильність дуже низька.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Зазвичай препарат не чинить впливу або чинить мінімальний вплив на здатність керувати транспортними засобами чи працювати з механізмами.

Діти. Евкабал спрей, Евкабал краплі, не слід застосовувати для лікування дітей віком до 12 років.

Евкабал краплі для дітей, не застосовувати у дітей віком до 2 років. Застосування у дітей віком 2–11 років рекомендується лише під наглядом дорослих.