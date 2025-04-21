Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
122,79
Економія при броні: -31,73 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,83
Економія при броні: -32,82 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
169,71
Економія при броні: -48,49 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
119,67
Економія при броні: -22,45 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
152,97
Економія при броні: -50,58 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
170,66
Економія при броні: -49,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
122,51
Економія при броні: -26,57 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
148,08
Економія при броні: -48,10 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,58
Економія при броні: -55,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
119,10
Економія при броні: -23,16 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,26
Економія при броні: -46,28 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
119,63
Економія при броні: -24,07 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
148,47
Економія при броні: -46,36 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
171,21
Економія при броні: -45,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,80
Економія при броні: -21,90 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,34
Економія при броні: -47,09 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
171,37
Економія при броні: -49,97 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
119,80
Економія при броні: -23,90 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
133,30
Економія при броні: -36,05 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
189,32
Економія при броні: -66,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma