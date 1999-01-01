Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A07
Ксилометазолін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A A
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A07
Ксилометазолін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Отривін з ментолом та евкаліптом
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
164,97
грн
в 991 аптеці
Знайти в аптеках
Фармазолін®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
45,65
грн
в 984 аптеках
Знайти в аптеках
Евказолін® Аква
Спрей назальний 1 мг/г флакон 10 г №1
Фармак
від
87,54
грн
в 984 аптеках
Знайти в аптеках
Отривін
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
138,98
грн
в 983 аптеках
Знайти в аптеках
Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
121,67
грн
в 955 аптеках
Знайти в аптеках
Фармазолін® Н
Спрей назальний 1 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармак
від
96,41
грн
в 950 аптеках
Знайти в аптеках
Фармазолін®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
41,68
грн
в 941 аптеці
Знайти в аптеках
Отривін
Краплі назальні 0,05 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
77,86
грн
в 931 аптеці
Знайти в аптеках
Отривін
Краплі назальні 0,1 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
70,00
грн
в 923 аптеках
Знайти в аптеках
Мераліс®
Спрей назальний 0,1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
131,66
грн
в 920 аптеках
Знайти в аптеках
Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,05 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
82,18
грн
в 907 аптеках
Знайти в аптеках
Мераліс®
Спрей назальний 0,05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
144,96
грн
в 898 аптеках
Знайти в аптеках
Мераліс® Адванс
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
143,72
грн
в 883 аптеках
Знайти в аптеках
Тизин® Ксило
Краплі назальні, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
78,71
грн
в 880 аптеках
Знайти в аптеках
Фармазолін® з м'ятою та евкаліптом
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
114,55
грн
в 876 аптеках
Знайти в аптеках
Евкабал® спрей
Розчин назальний 0,1 % флакон 10 мл №1
esparma
від
107,83
грн
в 780 аптеках
Знайти в аптеках
Гриппостад® Рино 0,1% назальний спрей
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
Стада
від
112,04
грн
в 778 аптеках
Знайти в аптеках
Мераліс® Адванс
Спрей назальний, розчин 0,05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
143,31
грн
в 759 аптеках
Знайти в аптеках
Тизин® Ксило
Краплі назальні, розчин 0,05 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
71,09
грн
в 742 аптеках
Знайти в аптеках
Ріназал®
Спрей назальний дозований 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від
77,50
грн
в 739 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
гель назал.
крап.
крап. назал.
крап. назал., р-н
розч. назал.
спрей
спрей назал.
спрей назал. доз.
спрей назал., р-н
Показати всі
Дозування
0.1 %
0.5 мг/мл
0.05 %
1 мг/г
1 мг/мл
Пакування
контейнер з пробкою-розпилюв. 10 мл
контейнер п/е 10 мл
туба 5 г
туба 10 г
туба 15 г
фл. 10 г
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. з доз. пристр. 10 мл
фл. з кришкою-піпеткою 10 мл
фл. з мех. розпилювачем 10 мл
фл. з насосом-дозатором 10 г
фл. з розпилювачем 10 мл
фл. п/е 10 мл
фл. полімер. 10 мл
фл. полімер. з розпилювачем 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
флакон склян. з дозатором 10 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
6
Виробник
INPHARMA Trading SIA
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Naturwaren
Novartis Consumer Health SA
Xantis Pharma
esparma
Артериум Лтд
Артеріум Лтд
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Здоровье
МакНіл Продактс Лімітед
Микрофарм
Мікрофарм
Натурварен
Польфарма
Сперко Україна
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Флумед-Фарм
Халеон КХ С.а.р.л.
Червона зірка
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню