Київ
Симпатоміметики, прості препарати
R01A A07

Ксилометазолін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A AСимпатоміметики, прості препарати
R01A A07Ксилометазолін
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Отривін з ментолом та евкаліптом
Отривін з ментолом та евкаліптом
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 164,97 грн
в 991 аптеці
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Фармазолін®
Фармазолін®
Краплі назальні 0,1 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 45,65 грн
в 984 аптеках
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Евказолін® Аква
Евказолін® Аква
Спрей назальний 1 мг/г флакон 10 г №1
Фармак
від 87,54 грн
в 984 аптеках
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Отривін
Отривін
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 138,98 грн
в 983 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 121,67 грн
в 955 аптеках
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Фармазолін® Н
Фармазолін® Н
Спрей назальний 1 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармак
від 96,41 грн
в 950 аптеках
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Фармазолін®
Фармазолін®
Краплі назальні 0,05 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 41,68 грн
в 941 аптеці
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Отривін
Отривін
Краплі назальні 0,05 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 77,86 грн
в 931 аптеці
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Отривін
Отривін
Краплі назальні 0,1 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 70,00 грн
в 923 аптеках
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Мераліс®
Мераліс®
Спрей назальний 0,1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 131,66 грн
в 920 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Спрей назальний, розчин 0,05 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 82,18 грн
в 907 аптеках
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Мераліс®
Мераліс®
Спрей назальний 0,05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 144,96 грн
в 898 аптеках
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Мераліс® Адванс
Мераліс® Адванс
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 143,72 грн
в 883 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Краплі назальні, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 78,71 грн
в 880 аптеках
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Фармазолін® з м'ятою та евкаліптом
Фармазолін® з м'ятою та евкаліптом
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 114,55 грн
в 876 аптеках
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Евкабал® спрей
Евкабал® спрей
Розчин назальний 0,1 % флакон 10 мл №1
esparma
від 107,83 грн
в 780 аптеках
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Гриппостад® Рино 0,1% назальний спрей
Гриппостад® Рино 0,1% назальний спрей
Спрей назальний, розчин 0,1 % флакон 10 мл №1
Стада
від 112,04 грн
в 778 аптеках
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Мераліс® Адванс
Мераліс® Адванс
Спрей назальний, розчин 0,05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 143,31 грн
в 759 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Краплі назальні, розчин 0,05 % флакон 10 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 71,09 грн
в 742 аптеках
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Ріназал®
Ріназал®
Спрей назальний дозований 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від 77,50 грн
в 739 аптеках
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