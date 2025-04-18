Харків (адресу не вказано)
Доступно в 375 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,37
Економія при броні: -28,01 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
141,65
Економія при броні: -27,55 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,73
Економія при броні: -59,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
142,88
Економія при броні: -44,38 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
167,94
Економія при броні: -51,38 грн
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
122,14
Економія при броні: -4,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
184,00
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,10 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,40
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,29
Економія при броні: -20,17 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
141,60
Економія при броні: -32,77 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
167,94
Економія при броні: -53,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma