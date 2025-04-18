Київ (адресу не вказано)
Доступно в 780 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,10 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
191,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
189,30
Економія при броні: -40,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,63
Економія при броні: -7,96 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
185,45
Економія при броні: -63,56 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,24
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
124,08
Економія при броні: -31,40 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,11
Економія при броні: -48,99 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
173,50
Економія при броні: -9,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,10 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
191,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
115,73
Економія при броні: -20,29 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,26
Економія при броні: -36,57 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
183,50
Економія при броні: -8,38 грн