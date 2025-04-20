Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
183,81
Економія при броні: -24,81 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
161,47
Економія при броні: -47,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
116,62
Економія при броні: -5,28 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,57
Економія при броні: -58,38 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,34
Економія при броні: -4,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,77
Економія при броні: -7,71 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
178,29
Економія при броні: -8,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
184,10
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
114,06
Економія при броні: -8,06 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
181,00
Економія при броні: -67,00 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,39
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
113,52
Економія при броні: -7,52 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
170,31
Економія при броні: -46,31 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
137,74
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
198,90
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
114,55
Економія при броні: -4,87 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,70
Економія при броні: -5,91 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,50
Економія при броні: -5,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,76
Економія при броні: -22,62 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,06
Економія при броні: -9,97 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
173,54
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,24
Економія при броні: -26,76 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
173,47
Економія при броні: -28,98 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,35
Економія при броні: -17,41 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
164,91
Економія при броні: -49,73 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,17
Економія при броні: -22,02 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
112,99
Економія при броні: -11,99 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
160,96
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
116,30
Економія при броні: -12,36 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,59
Економія при броні: -73,11 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
139,83
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
124,61
Економія при броні: -13,14 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
178,29
Економія при броні: -63,27 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,91
Економія при броні: -11,39 грн