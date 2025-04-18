Київ
Евкабал® (Eucabal®)

Евкабал® (Eucabal®)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 240 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
152,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
105,50 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
124,00 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
98,40 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
113,24 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
149,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
121,68 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
186,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
128,12
Економія при броні: -7,99 грн
120,13 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,15
Економія при броні: -9,55 грн
143,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
185,51
Економія при броні: -11,57 грн
173,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
106,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
130,30 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
149,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
137,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,88
Економія при броні: -5,03 грн
112,85 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,76
Економія при броні: -6,23 грн
138,53 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
178,88
Економія при броні: -7,53 грн
171,35 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
156,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
141,06
Економія при броні: -15,44 грн
125,62 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
173,20
Економія при броні: -26,40 грн
146,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
130,20 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
103,00 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
125,00 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
159,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,25
Економія при броні: -17,73 грн
102,52 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,80
Економія при броні: -20,75 грн
125,05 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
162,64
Економія при броні: -24,78 грн
137,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
96,75 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
127,74 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
128,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
98,90 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
132,00 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
133,19 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
142,10 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
124,86
Економія при броні: -4,12 грн
120,74 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,77
Економія при броні: -16,22 грн
128,55 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,68
Економія при броні: -28,26 грн
144,42 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
156,80 грн
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