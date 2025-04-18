Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
128,12
Економія при броні: -7,99 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,15
Економія при броні: -9,55 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
185,51
Економія при броні: -11,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,88
Економія при броні: -5,03 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,76
Економія при броні: -6,23 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
178,88
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
141,06
Економія при броні: -15,44 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
173,20
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,25
Економія при броні: -17,73 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,80
Економія при броні: -20,75 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
162,64
Економія при броні: -24,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,20 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
124,86
Економія при броні: -4,12 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,77
Економія при броні: -16,22 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,68
Економія при броні: -28,26 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma