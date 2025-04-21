Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
118,91
Економія при броні: -23,30 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
170,51
Економія при броні: -57,65 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,17
Економія при броні: -12,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,70 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
116,57
Економія при броні: -20,91 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
169,42
Економія при броні: -57,06 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,03
Економія при броні: -20,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,70 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,70 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,77
Економія при броні: -28,16 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
167,47
Економія при броні: -55,33 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,87
Економія при броні: -25,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,98
Економія при броні: -22,32 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,04
Економія при броні: -58,54 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
130,68
Економія при броні: -4,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,70 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,70 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,04
Економія при броні: -25,74 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
185,53
Економія при броні: -32,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,96
Економія при броні: -17,03 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
142,86
Економія при броні: -15,56 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,39
Економія при броні: -29,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,70 грн
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,40 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
207,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
142,02
Економія при броні: -44,20 грн
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,23
Економія при броні: -20,01 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
168,11
Економія при броні: -44,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Евкабал® краплі краплі 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60
Економія при броні: -47,78 грн
Евкабал® краплі для дітей краплі 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,10
Економія при броні: -17,11 грн
Евкабал® спрей розчин назальний 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
149,68
Економія при броні: -26,35 грн