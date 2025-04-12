Іноді у пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями легень на початку лікування Алтейкою Галичфарм може підвищуватися в’язкість мокротиння за рахунок відокремлення мокротиння, що накопичилось у бронхіальному дереві та містить велику кількість детриту, білків і запальних елементів. Тому при дифузному ураженні бронхів, значних змінах фізико-хімічних властивостей мокротиння і зниженні мукоциліарного транспорту терапію Алтейкою Галичфарм необхідно поєднувати із призначенням муколітичних препаратів (бромгексину).

Препарат містить сахарозу, що слід врахувати хворим на цукровий діабет. Також не слід призначати препарат пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози, синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції або недостатність сахарази-ізомальтази.

Зважаючи на вміст аспартаму у складі лікарського засобу, його не можна застосовувати хворим на фенілкетонурію.