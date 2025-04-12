Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Алтейка Галичфарм таблетки інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 таблетка містить алтеї трави (Althaea officinalis L.) екстракту сухого 1:40 (екстрагент — вода питна) — 100 мг;
допоміжні речовини: магнію карбонат легкий, аспартам (Е 951), кислота винна, повідон, сахароза (цукроза), кальцію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, ароматизатор (апельсин).
Лікарська форма
Таблетки жувальні.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки сірувато-бурого кольору з вкрапленнями, круглої форми з плоскою поверхнею, рискою та фаскою.
Фармакотерапевтична група
Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05C А05.
Фармакологічні властивості
Алтейка Галичфарм — ефективний відхаркувальний засіб, дія якого забезпечується секретолітичними і бронхолітичними властивостями. Препарат чинить помірну протикашльову дію, зменшує кількість нападів кашлю та їх інтенсивність. Нормалізує змінену бронхолегеневу секрецію, покращує виділення мокротиння: зменшує його в’язкість та адгезивні властивості, полегшує просування мокротиння з нижніх у верхні відділи дихальних шляхів і його відхаркування.
Лікарський засіб Алтейка Галичфарм нетоксичний і не чинить місцевої подразнювальної дії.
Показання
Кашель при гострих та хронічних захворюваннях дихальних шляхів, що супроводжуються утворенням густого та в’язкого бронхіального секрету та/або порушенням його відхаркування: бронхіти, пневмонії, бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
На даний момент інформація про лікарські взаємодії Алтейки Галичфарм відсутня. Не призначати одночасно з препаратами, що пригнічують кашель (кодеїн). Препарат можна одночасно приймати з іншими протикашльовими та відхаркувальними засобами.
Особливості застосування
Іноді у пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями легень на початку лікування Алтейкою Галичфарм може підвищуватися в’язкість мокротиння за рахунок відокремлення мокротиння, що накопичилось у бронхіальному дереві та містить велику кількість детриту, білків і запальних елементів. Тому при дифузному ураженні бронхів, значних змінах фізико-хімічних властивостей мокротиння і зниженні мукоциліарного транспорту терапію Алтейкою Галичфарм необхідно поєднувати із призначенням муколітичних препаратів (бромгексину).
Препарат містить сахарозу, що слід врахувати хворим на цукровий діабет. Також не слід призначати препарат пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози, синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції або недостатність сахарази-ізомальтази.
Зважаючи на вміст аспартаму у складі лікарського засобу, його не можна застосовувати хворим на фенілкетонурію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Досвід застосування у період вагітності або годування груддю відсутній.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 1 таблетці 4 рази на добу до їди. Таблетки слід розжовувати та запивати невеликою кількістю води.
Доза для дітей віком від 3 до 12 років — 1 таблетка 3 рази на добу.
Курс лікування — від 7 днів до 1–2 місяців, залежно від форми захворювання.
Діти
Препарат не застосовувати дітям віком до 3 років.
Передозування
При застосуванні вказаних терапевтичних доз препарату передозування неможливе. При довготривалому застосуванні або передозуванні можуть виникнути нудота та блювання. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
У деяких випадках можливі алергічні реакції, включаючи кропив’янку, свербіж.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у блістері, 2 або 10 блістерів у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Київмедпрепарат».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.
Заявник
ПАТ «Галичфарм».
Місцезнаходження заявника
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.