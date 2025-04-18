Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
111,00
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
58,33
Економія при броні: -2,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
119,60
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
119,60
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,41
Економія при броні: -20,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,06
Економія при броні: -14,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
54,12
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,34
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,49
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,23
Економія при броні: -7,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
118,62
Економія при броні: -11,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
134,80
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
67,33
Економія при броні: -4,04 грн