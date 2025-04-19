Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
119,26
Економія при броні: -23,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
119,60
Економія при броні: -7,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
119,92
Економія при броні: -31,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,73
Економія при броні: -18,45 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
132,00
Економія при броні: -20,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,91
Економія при броні: -27,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
132,00
Економія при броні: -20,30 грн