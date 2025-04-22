Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
59,47
Економія при броні: -11,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
134,41
Економія при броні: -8,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,59
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,68
Економія при броні: -9,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
118,33
Економія при броні: -10,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,54
Економія при броні: -29,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн