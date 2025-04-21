Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,86
Економія при броні: -9,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,62
Економія при броні: -26,09 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
118,58
Економія при броні: -10,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,70
Економія при броні: -24,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
111,11
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,59
Економія при броні: -25,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,96
Економія при броні: -9,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
121,16
Економія при броні: -13,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн