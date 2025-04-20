Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,81
Економія при броні: -14,78 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,86
Економія при броні: -9,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,03
Економія при броні: -14,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
130,19
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
131,80
Економія при броні: -6,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
131,40
Економія при броні: -5,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
135,01
Економія при броні: -8,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
134,47
Економія при броні: -8,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
118,48
Економія при броні: -20,85 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
134,97
Економія при броні: -8,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн