Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 587 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
99,70
Економія при броні: -17,61 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
99,70
Економія при броні: -17,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,45
Економія при броні: -7,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,56
Економія при броні: -9,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
127,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,77
Економія при броні: -30,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,25
Економія при броні: -7,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
99,70
Економія при броні: -17,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
118,90
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум