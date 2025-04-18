Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
135,67
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
126,40
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
118,24
Економія при броні: -12,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
118,98
Економія при броні: -30,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
65,67
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,57
Економія при броні: -5,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
128,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
133,40
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,72
Економія при броні: -6,28 грн