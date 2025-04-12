Кашель є одним із найпоширеніших симптомів з боку верхніх дихальних шляхів при ГРВІ. І хоча сучасна медицина має широкий спектр фармакологічних засобів, які дозволяють полегшити перебіг запальних процесів у них, препарати рослинного походження завжди посідали та посідатимуть своє місце у схемах лікування. Причиною тому є більша прихильність пацієнтів до препаратів, до складу яких входять компоненти рослинного походження, тим більше їх часто призначають дітям. Часто ГРВІ минають самостійно та не потребують розгорнутої схеми лікування, а лише використання симптоматичної терапії. У такому разі і підходять препарати на рослинній основі, у тому числі Алтейка.

Як діє Алтейка

Лікувальні властивості препарату Алтейка зумовлені тим, що до його складу входить сухий екстракт кореня алтеї лікарської, отриманий методом водної екстракції. Препарат представлений у 2 формах ― таблеток та сиропу, що забезпечує зручний прийом препарату як дорослим пацієнтам, так і дітям.

Алтея лікарська (також відома як алтея аптечна чи проскурняк) ― представник родини Мальвових, багаторічна трав’яниста рослина, яка поширена в Європі та Азії, особливо у тропічних регіонах (Alani B., 2015). У медицині найчастіше використовується екстракт коренів алтеї. Основними діючими речовинами екстракту є складні вуглеводи. У їх числі крохмаль (до 37%), слизоутворювальні молекули (арабіногалактан, глюкан), пектини (зокрема, кислий галактуронорамнан), полісахариди (до 35%) (Фармацевтична енциклопедія). Також були виділені з екстракту кореневищ алтеї таніни (Alani B., 2015), флавоноїди гіполаєтин та ізоскутелареїн, а також скополетин та органічні кислоти: ферулова, р-кумарова, р-гідроксибензойна, саліцилова (Gudej J., 1991).

Ці хімічні сполуки й забезпечують ефекти екстракту: відхаркувальний, муколітичний, обволікаючий, протизапальний та легкий знеболювальний ― він є засобом прямої дії. Полісахариди екстракту всмоктуються у кров’яне русло, а в подальшому такі низкомолекулярні компоненти, як флавоноїд-О-сульфоглікозиди (Bonaterra G.A., 2020), секретуються бронхіальними залозами, завдяки чому реалізується обволікаюча дія препарату. У результаті нормалізується бронхолегенева секреція, знижуються в’язкість та адгезивність слизу. У міру зменшення вираженості запального процесу відновлюється функція миготливого епітелію та перистальтика дихальних шляхів, що сприяє їх очищенню від надмірного мокротиння (інструкція МОЗ України).

Антиоксидантні властивості кореня алтеї пов’язують із нейтралізацією вільнорадикальних супероксиданіонів та хелатуванням металів. Його протизапальні властивості за результатами досліджень цілком зіставні з ефектом диклофенаку натрію за критеріями вивільнення ТНФ-α та ІЛ-6. Окрім того, екстракт кореню алтеї підвищує життєздатність та міграційну активність макрофагів, покращує життєздатність епітеліальних клітин слизової оболонки (Bonaterra G.A., 2020). Сучасні технології екстрагування дозволяють зберегти до 84% антиоксидантної активності полісахаридів, які містяться у коренях та кореневищах алтеї лікарської (Pakrokh Ghavi P., 2015).

Спектр використання екстракту кореня алтеї

Завдяки таким властивостям екстракти з коренів та кореневищ алтеї лікарської широко застосовуються в сучасній медичній практиці (входить до фармакопей багатьох країн) та народній медицині. Причому не тільки при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (трахеїти, бронхіти, ГРВІ, запальні процеси у горлі), а й для полегшення перебігу патології ШКТ (гастритів, колітів, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки) (Фармацевтична енциклопедія). Також він чинить пом’якшувальну дію при ларингіті та тонзиліті. Оскільки екстракт коренів алтеї містить велику кількість слизоутворювальних речовин, за ефектом його часто прирівнюють до насіння льону. І що цікаво, екстракт кореню алтеї не лише чинить обволікаючу дію на слизову оболонку шлунка ― його ефект посилюється у міру підвищення кислотності шлункового соку (Ліктрави). Гастропротекторні властивості екстракту кореня алтеї доведені у дослідженні з індометацин-індукованим та етанол-індукованим виразкуванням шлунка (Zaghlool S.S., 2019). Це особливо важливо для практичної медицини, оскільки деякі ГРВІ супроводжуються також ураженням слизової оболонки ШКТ. Окрім того, гастрит при застудних захворюваннях може бути індукований застосуванням жарознижувальних та протизапальних препаратів.

Обволікаючі та пом’якшувальні властивості екстракту кореню алтеї також використовуються у дерматологічній практиці (Curnov A., 2016). Встановлено, що він гальмує УФ-стимульовану проліферацію меланоцитів та їх диференціацію, опосередковану сигнальними шляхами кератоцитів (Kobayashi A., 2002).

Встановлено, що протикашльовий ефект екстракту кореневищ алтеї пов’язаний із бронходилататорною та β-адренергічною дією на гладкі м’язи трахеобронхіального дерева. Активні речовини екстракту достовірно знижують інтенсивність спазмів гладком’язових структур завдяки інгібуванню аденілатциклази. Причому цей ефект зіставний з фармакологічними неселективними антагоністами β-адренергічних рецепторів (наприклад пропранолол) (Alani B., 2015). Центральний протикашльовий ефект пов’язують із наявністю в екстракті рамногалатуронану (Sutovska M., 2009), що було продемонстровано у дослідженні з моделюванням кашльового рефлексу у гвінейських свиней (Sutovska M., 2011).

У дослідженнях на тваринах встановлено, що протикашльовий ефект екстракту коренів алтеї перевищує ефект ненаркотичних протикашльових препаратів. Негативний вплив на процеси відкашлювання мокротиння незначний у порівнянні з подібним ефектом кодеїну (Sutovska M., 2007). Екстракт коренів алтеї особливо добре зарекомендував себе у лікуванні сухого кашлю, який з’являється у результаті подразнення глотки внаслідок наявності запального процесу (Fink C., 2018).

Екстракт коренів алтеї лікарської виявляє власну бактерицидну активність. Культуральним методом in vitro було встановлено, що він гальмує ріст таких збудників, як Streptococcus mutans та Lactobacillus acidophilus. Екстракт коренів алтеї характеризується бактеріостатичним ефектом у концентрації 102 мг/мл та бактерицидним ― у концентрації 212,5 мг/мл. Він менш ефективний, аніж, наприклад, 0,2% р-н хлоргексидину біглюконату (який іноді призначають для полоскання порожнини рота) або пеніцилін, однак доповнюється протизапальною дією активних компонентів (Haghgoo R., 2017). Також екстракт коренів алтеї демонструє інгібуючу активність проти P. aeruginosa, S. aureus, E. coli. Бактеріостатичну активність пов’язують із наявністю в екстракті танінів, стероїдів, білків, глікозидів та фенолів (Mehreen A., 2016). Антибактеріальні властивості алтеї були доведені в експерименті зі змодельованою інфікованою раною. При цьому було встановлено, що рана загоюється значно швидше при нанесенні екстракту коренів алтеї, причому його ефект зіставний з локальним застосуванням оксиду цинку (Rezaei M., 2014).

Доведено, що водний екстракт коренів алтеї виявляє багато терапевтичних ефектів. Зокрема, він сприяє підвищенню рівня ЛПВЩ у сироватці крові, має протизапальні та противиразкові властивості, а також перешкоджає тромбоутворенню ― пригнічує АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів та при цьому не виявлені будь-які значущі побічні ефекти (Hage-Sleiman R., 2011).

Згадані ефекти забезпечують можливість застосовувати Алтейку для симптоматичного лікування кашлю у різних категорій пацієнтів, у тому числі з атеросклеротичним ураженням судин, підвищеною в’язкістю крові, виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки і при цьому не викликати загострення супутньої патології.

Також завдяки симбіотичному існуванню Agrobacterium rhizogenes у коренях та кореневищах алтеї синтезується ціановірин-N ― речовина, потенційно активна проти ВІЛ (Drake P.M., 2013).

Для препарату не характерна місцевоподразнювальна дія та він є безпечним для застосування (інструкція МОЗ України), у результаті досліджень було встановлено, що максимальна гемолітична активність екстракту коренів алтеї не перевищує 2,6% (Mehreen A., 2016).

Показання до застосування Алтейки

Алтейка застосовується для симптоматичного полегшення кашлю при застудних захворюваннях ― ларингітах, трахеїтах, бронхітах, а також БА та навіть кашлюку (інструкція МОЗ України).

Клінічний досвід застосування екстракту кореня алтеї лікарської

Завдяки бронходилататорним та кашлепригнічувальним властивостям екстракт алтеї може застосовуватися в якості допоміжного лікарського засобу навіть при БА (Alani B., 2015). При проведенні подвійного сліпого рандомізованого клінічного дослідження було встановлено, що використання препаратів з екстрактом коренів алтеї значно покращує перебіг інтермітуючої БА у дітей за критеріями денного кашлю, нічного кашлю та нічних пробуджень, особливо якщо до БА приєднується ГРВІ (Javid A., 2019).

Препарати з екстрактом кореня алтеї демонструють хороший клінічний ефект у хворих із ХОЗЛ ― після курсу лікування у 79,6% хворих покращуються консистенція мокротиння та його відкашлювання (Бекишева А.С., 2014). Це важливий аспект лікування, оскільки ХОЗЛ може ускладнюватися розвитком бронхоектазів (Журавлев Ю.И., 2017).

Особливості застосування Алтейки

Оскільки Алтейка є препаратом рослинного походження, можливі реакції індивідуальної непереносимості (інструкція МОЗ України). Це важливо враховувати при лікуванні пацієнтів, у яких відмічається алергія на рослини.

Алтейку не слід призначати поєднано з іншими протикашльовими препаратами, у тому числі з препаратами кодеїну (інструкція МОЗ України). Це пов’язано зі збільшенням кількості мокротиння при прийомі препарату, яке має адекватно евакуюватися з дихальних шляхів для попередження розвитку ускладнень.

В офіційній інструкції згадується про відсутність клінічного досвіду застосування препарату Алтейка у період вагітності чи годування грудьми. Однак, за даними Drugs and Lactation Database, екстракт кореню алтеї призначають для місцевого застосування при запаленнях чи тріщинах сосків, при болю в грудях. Також препарати алтеї призначають всередину для підвищення продукції молока. Рандомізоване контрольоване клінічне дослідження, яке було проведено в Ірані, продемонструвало, що препарати алтею сприяють розрішенню лактостазу ― частого стану в період лактації. У період годування грудьми лактостаз відмічають у близько 40% жінок. Це дискомфортний стан, який суттєво впливає на якість та загальну тривалість періоду лактації, тому для його усунення жінки вдаються до різноманітних немедикаментозних та фармакологічних методів. Препарати алтеї дозволяють суттєво полегшити розціджування (зниження застою молока) при лактостазі та сприяють найшвидшому регресу таких симптомів, як ущільнення молочної залози, гіперемія, підвищення температури тіла (Khosravan S., 2017).

Однак оцінка секреції активних речовин алтеї в молоко ніколи не проводилася. Загалом FDA присвоїло алтеї статус «безпечної» (LactMed), що дозволяє використовувати її як альтернативу препаратам від кашлю та болю в горлі, до складу яких входять синтезовані (хімічні) діючі речовини.

Висновок

Таким чином, Алтейка є зручним для застосування та відносно безпечним препаратом для лікування ГРВІ, які супроводжується кашлем. Окрім власне полегшення сухого кашлю та відходження мокротиння, препарат характеризується обволікаючою дією, завдяки чому зменшує подразнення слизових оболонок, а також дозволяє уникнути розвитку вірус-індукованих або НПЗП-індукованих гастропатій, що суттєво полегшує перебіг захворювання.