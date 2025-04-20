Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
176,47
Економія при броні: -30,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
185,05
Економія при броні: -8,63 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
173,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
173,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
179,57
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
180,00
Економія при броні: -34,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
201,97
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
202,35
Економія при броні: -7,26 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
202,59
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
207,96
Економія при броні: -12,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
203,15
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
173,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
177,46
Економія при броні: -32,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
173,00
Економія при броні: -27,00 грн