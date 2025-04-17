Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 463 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
173,70
Економія при броні: -37,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
182,20
Економія при броні: -39,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
181,21
Економія при броні: -19,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
182,96
Економія при броні: -22,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
182,35
Економія при броні: -20,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
206,54
Економія при броні: -12,99 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
210,20
Економія при броні: -45,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
178,35
Економія при броні: -16,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
179,85
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
179,85
Економія при броні: -17,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
204,57
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
179,89
Економія при броні: -17,70 грн