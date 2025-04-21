Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
179,94
Економія при броні: -17,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
179,58
Економія при броні: -17,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
177,87
Економія при броні: -15,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
176,97
Економія при броні: -14,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
182,39
Економія при броні: -19,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
178,32
Економія при броні: -15,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
170,24
Економія при броні: -7,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
184,93
Економія при броні: -22,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,19
Економія при броні: -31,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн