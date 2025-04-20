Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
204,84
Економія при броні: -10,11 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
173,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
170,69
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
180,77
Економія при броні: -27,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
178,19
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
181,48
Економія при броні: -19,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
181,36
Економія при броні: -19,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,42
Економія при броні: -49,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
208,47
Економія при броні: -12,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
178,79
Економія при броні: -31,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
208,66
Економія при броні: -13,21 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
178,57
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
184,96
Економія при броні: -31,93 грн