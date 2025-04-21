Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
181,56
Економія при броні: -16,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
203,10
Економія при броні: -7,92 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
207,55
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
203,36
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
183,60
Економія при броні: -23,41 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
208,68
Економія при броні: -13,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
179,52
Економія при броні: -30,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
183,08
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
201,31
Економія при броні: -6,58 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
182,39
Економія при броні: -23,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
196,60 грн