Алтейка Галичфарм сироп (Alteyka Halychpharm sirupus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
184,77
Економія при броні: -23,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
206,18
Економія при броні: -12,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
181,63
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
176,63
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
183,10
Економія при броні: -22,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
177,93
Економія при броні: -16,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
204,86
Економія при броні: -11,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
200,23
Економія при броні: -6,85 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
194,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл №1
Корпорація Артеріум
177,57
Економія при броні: -12,36 грн