Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Глюкози розчин 5% для інфузій інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: глюкоза;
100 мл розчину містять глюкози (у перерахуванні на глюкозу безводну) 5 г;
допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
Лікарська форма
Розчин для інфузій.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна або злегка жовтувата рідина, теоретична осмолярність — 278 мосмоль/л, рН 3,5–6,5.
Фармакотерапевтична група
Кровозамінники та перфузійні розчини.
Код АТХ В05С Х01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Розчин глюкози 5% ізотонічний щодо плазми крові і при його внутрішньовенному введенні поповнює об'єм циркулюючої крові, при її втраті є джерелом поживного матеріалу, а також сприяє виведенню отрути з організму. Глюкоза забезпечує субстратне поповнення енергозатрат. При внутрішньовенних ін'єкціях активізує метаболічні процеси, покращує антитоксичну функцію печінки, посилює скорочувальну активність міокарда, розширює судини, збільшує діурез.
Фармакокінетика.
Після введення швидко розподіляється у тканинах організму. Екскретується нирками.
Показання
- Гіпер- та ізотонічна дегідратація;
- у дітей для запобігання порушенням водно-електролітного балансу під час оперативних втручань;
- інтоксикація;
- гіпоглікемія;
- як розчинник інших сумісних розчинів лікарських засобів.
Протипоказання
Розчин глюкози 5% протипоказаний пацієнтам з:
- гіперглікемією;
- гіперчутливістю до глюкози.
Препарат не вводити одночасно з препаратами крові.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні з тіазидними діуретиками і фуросемідом слід враховувати їх здатність впливати на рівень глюкози у сироватці крові. Інсулін сприяє потраплянню глюкози у периферичні тканини. Розчин глюкози зменшує токсичний вплив піразинаміду на печінку. Введення великого об'єму розчину глюкози сприяє розвитку гіпокаліємії, що підвищує токсичність одночасно застосованих препаратів наперстянки. Глюкоза несумісна у розчинах з амінофіліном, розчинними барбітуратами, гідрокортизоном, канаміцином, розчинними сульфаніламідами, ціанокобаламіном.
Особливості застосування
Препарат дуже обережно слід застосовувати пацієнтам з внутрішньочерепними та внутрішньоспінальними крововиливами.
При тривалому внутрішньовенному застосуванні препарату необхідний контроль рівня цукру в крові.
З метою попередження виникнення гіпоосмолярності плазми 5% розчин Глюкози можна комбінувати із введенням ізотонічного розчину хлориду натрію.
При введенні великих доз у разі необхідності призначати інсулін під шкіру із розрахунку 1 ОД на 4–5 г глюкози.
Вміст флакона може бути використаний лише для одного пацієнта. Після порушення герметичності пляшки чи поліетиленового флакона невикористану частину вмісту пляшки або флакона слід викинути.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат може бути застосований за показаннями.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дані відсутні через виключне застосування препарату в умовах стаціонару.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовувати внутрішньовенно краплинно. Доза для дорослих становить до 1500 мл на добу. Максимальна добова доза для дорослих становить 2000 мл. У разі необхідності максимальна швидкість введення для дорослих — 150 крапель за хвилину (500 мл/год).
Діти
Дітям доза залежить від віку, маси тіла, стану та лабораторних показників.
Передозування
Посилення проявів побічних реакцій.
Можливий розвиток гіперглікемії та гіпотонічної гіпергідратації. У разі передозування препарату призначати симптоматичне лікування та введення препаратів звичайного інсуліну.
Побічні реакції
Загальні реакції організму, порушення електролітного балансу:
- гіпокаліємія;
- гіпофосфатемія;
- гіпомагніємія;
- гіпонатріємія;
- гіперволемія;
- гіперглікемія.
З боку імунної системи: алергічні реакції (гіпертермія, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк, шок).
З боку шлунково-кишкового тракту:
• дуже рідко — нудота центрального походження.
У разі виникнення побічних реакцій введення розчину слід припинити, оцінити стан пацієнта і надати допомогу.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.
Упаковка
По 200 мл або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшках.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55 або Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, б. 84А.
Заявник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія».
Місцезнаходження заявника
Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.