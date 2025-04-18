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Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Харків
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 13
48.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
42,82
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
40,61
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
45,63
Економія при броні:
-0,03 грн
45,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Іллінська, 2
145.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні:
-11,70 грн
31,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
162.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
45,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гадяч, вул. Гетьманська, 17
166.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
39,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
64,30
Економія при броні:
-1,10 грн
63,20
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
193.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
26,05
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,83
Економія при броні:
-3,83 грн
59,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
196.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
31,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
203.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
203.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
203.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
55,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
240.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
41,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
242.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
41,60
грн
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Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
56,98
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
31,61
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 80
255.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
38,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
256.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
31,60
грн
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