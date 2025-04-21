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Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Вінниця
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Подорожник
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Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Чорновола В'ячеслава, 9-К
63.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні:
-6,70 грн
36,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
74.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні:
-18,20 грн
25,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
105.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
50,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
111.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні:
-11,10 грн
32,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
112.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
50,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
114.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
50,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
121.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
31,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
125.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
44,10
Економія при броні:
-0,80 грн
43,30
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,29
Економія при броні:
-1,29 грн
42,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
137.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
38,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
138.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
61,11
Економія при броні:
-1,83 грн
59,28
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
165.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
80,08
Економія при броні:
-2,40 грн
77,68
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
165.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
39,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
83,17
Економія при броні:
-2,50 грн
80,67
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
186.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
40,61
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
190.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
54,62
Економія при броні:
-1,64 грн
52,98
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
191.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
80,74
Економія при броні:
-2,42 грн
78,32
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
196.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
75,02
Економія при броні:
-2,25 грн
72,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
198.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
44,10
Економія при броні:
-0,80 грн
43,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
32,93
грн
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