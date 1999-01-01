Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A03
Вуглеводи
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A
Розчини для парентерального харчування
B05B A03
Вуглеводи
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула 20 мл №10
Дарниця ФФ
від
141,09
грн
в 738 аптеках
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Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 20 мл №10
Фармак
від
145,18
грн
в 643 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
22,20
грн
в 639 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
28,06
грн
в 428 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Корпорація Артеріум
від
19,43
грн
в 317 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 100 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
22,68
грн
в 276 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від
35,66
грн
в 216 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
35,43
грн
в 206 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл контейнер 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
38,50
грн
в 205 аптеках
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Глюкози розчин 10% для інфузій
Розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
36,10
грн
в 99 аптеках
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Глюкоза-Новофарм
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
18,09
грн
в 58 аптеках
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Глюкози розчин 10% для інфузій
Розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
35,00
грн
в 40 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 5 % контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
від
30,33
грн
в 31 аптеці
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл контейнер 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
32,60
грн
в 14 аптеках
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Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 10 мл №10
Фармак
від
85,38
грн
в 9 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 10 % контейнер 400 мл №1
Фарматрейд
від
46,10
грн
в 9 аптеках
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Глюкози розчин 5% для інфузій
Розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
35,30
грн
в 7 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 5 % контейнер 3000 мл №1
Фарматрейд
від
204,00
грн
в 6 аптеках
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Глюкоза-Новофарм
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
24,62
грн
в 6 аптеках інших міст
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Глюкози розчин 5% для інфузій
Розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
40,61
грн
в 6 аптеках
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Виробник
Інфузія
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Новофарм-Біосинтез
Фармак
Фарматрейд
Юрія-Фарм
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