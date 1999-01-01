Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A03

Вуглеводи

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B AРозчини для парентерального харчування
B05B A03Вуглеводи
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Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула 20 мл №10
Дарниця ФФ
від 141,09 грн
в 738 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 20 мл №10
Фармак
від 145,18 грн
в 643 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 22,20 грн
в 639 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 28,06 грн
в 428 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Корпорація Артеріум
від 19,43 грн
в 317 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 100 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 22,68 грн
в 276 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від 35,66 грн
в 216 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 35,43 грн
в 206 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл контейнер 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 38,50 грн
в 205 аптеках
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Глюкози розчин 10% для інфузій
Глюкози розчин 10% для інфузій
Розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 36,10 грн
в 99 аптеках
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Глюкоза-Новофарм
Глюкоза-Новофарм
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 18,09 грн
в 58 аптеках
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Глюкози розчин 10% для інфузій
Глюкози розчин 10% для інфузій
Розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 35,00 грн
в 40 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 5 % контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
від 30,33 грн
в 31 аптеці
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл контейнер 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 32,60 грн
в 14 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 10 мл №10
Фармак
від 85,38 грн
в 9 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 10 % контейнер 400 мл №1
Фарматрейд
від 46,10 грн
в 9 аптеках
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Глюкози розчин 5% для інфузій
Глюкози розчин 5% для інфузій
Розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 35,30 грн
в 7 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 5 % контейнер 3000 мл №1
Фарматрейд
від 204,00 грн
в 6 аптеках
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Глюкоза-Новофарм
Глюкоза-Новофарм
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 24,62 грн
в 6 аптеках інших міст
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Глюкози розчин 5% для інфузій
Глюкози розчин 5% для інфузій
Розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 40,61 грн
в 6 аптеках
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