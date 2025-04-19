Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
114.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
117.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 74
138.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
208.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
209.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
218.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Шкільна, 1
221.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Герца, вул. Асакі Г., 2-А
249.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні: -11,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
251.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
254.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
44,10
Економія при броні: -0,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
310.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Шаргород, вул. Чорновола В'ячеслава, 9-К
318.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Житомир, вул. Хлібна, 19
335.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
337.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
389.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
418.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
80,08
Економія при броні: -2,40 грн