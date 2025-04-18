Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
45.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,29
Економія при броні: -0,29 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
257.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
263.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
276.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
276.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Чорновола В'ячеслава, 9-К
318.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,30
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
328.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
342.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
343.7 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35
344.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
344.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
360.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія