Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
108.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
151.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
157.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
170.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
171.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
175.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
240.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,29
Економія при броні: -1,29 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
249.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
251.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
252.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
253.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
56,98
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
259.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
260.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія