Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
44,10
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
5.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 20
7.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
8.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
54,62
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
9.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
10.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
12.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
80,74
Економія при броні: -2,42 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
17.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
75,02
Економія при броні: -2,25 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
12.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
20.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
83,17
Економія при броні: -2,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
50.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
80,08
Економія при броні: -2,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
60.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
61,11
Економія при броні: -1,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
94.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
126.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
131.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
132.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 36
143.1 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія